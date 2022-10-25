Трасс сообщила Карлу III об отставке с поста премьера Великобритании

Премьер-министр Лиз Трасс проинформировала короля Карла III об уходе в отставку, сообщают во вторник в Букингемском дворце. кандидатуру Риши Сунака на пост премьер-министра.

"Член парламента Трасс провела аудиенцию с королем этим утром и сообщила о своей отставке с поста премьер-министра", - говорится в сообщении Букингемского дворца. В нем указывается, что Карл III принял эту отставку.

После встречи Трасс с королем в Букингемский дворец прибыл экс-министр финансов Риши Сунак, которого Карл III официально попросит сформировать правительство.

Перед тем, как отправиться на последнюю аудиенцию с королем, Трасс выступила с речью на Даунинг-стрит. Она заявила, что быть премьер-министром для нее было огромной честью, а также пожелала удачи своему преемнику.

"Я желаю Риши Сунаку большого успеха", - сказала она, добавив, что верит в британский народ, и в то, что лучшие дни у него впереди. Также Трасс заверила, что останется в политике.

В минувший четверг Трасс заявила об уходе в отставку. С учетом того, что она реально ушла с поста только сейчас, то получается, что она возглавляла правительство 49 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.