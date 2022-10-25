Новый премьер Италии призывает искать морские газовые месторождения

Италии следует обратить внимание на поиск и разработку морских газовых месторождений, заявила во вторник премьер страны Джорджа Мелони.
"В море есть месторождения газа, и нам следует в полном мере этим воспользоваться", - приводит ее слова газета "Соле 24 - оре".
Также Мелони в ходе выступления в парламенте пообещала в рамках борьбы с высокими ценами на энергоносители "усилить меры по поддержке семей и предприятий".
Правительство во главе с Мелони приступило к работе в воскресенье. Кабинет министров состоит из представителей коалиции из трех правых партий. Основная из них - возглавляемая Мелони партия "Братья Италии".
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