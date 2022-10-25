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ТЭК 25.10.2022 14:34

Азерэнержи планирует утроить суммарную мощность двух энергоблоков Азербайджанской ТЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о модернизации Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, планируется «рациональная модернизация» Азербайджанской ТЭС с применением современных технологий к действующему оборудованию для увеличения мощностей 7-го и 8-го энергоблоков (текущая суммарная мощность 600 МВт) еще на 1280 МВт.

«Модернизация Азербайджанской ТЭС имеет большое значение с точки зрения обеспечения энергетической стабильности страны, создания дополнительных генерирующих мощностей, удовлетворения энергопотребностей, увеличения экспортных возможностей, охраны окружающей среды, экономии природного газа в производстве электроэнергии, предотвращения климатических изменений и создания новых рабочих мест в регионе», - говорится в документе.

Азерэнержи поручено принять необходимые меры для создания дополнительной генерирующей мощности в рамках модернизации Азербайджанской ТЭС.

Кабинету министров поручено принять меры: по привлечению финансовых ресурсов для создания дополнительных генерирующих мощностей на Азербайджанской ТЭС; по освобождению ввозимого оборудования и запасных частей от импортных таможенных пошлин; по закупке у производственных предприятий электрических установок и оборудования и по привлечению подрядных организаций к модернизации в соответствии с законом «О госзакупках».

Кроме того, правительству поручено решить вопросы, связанные с привлечением кредитов под гарантии государства для приобретения оборудования и запчастей в рамках модернизации Азербайджанской ТЭС.

Азербайджанская ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45% всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. На ней в качестве топлива используется природный газ и мазут.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТЭС, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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