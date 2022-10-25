Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и ЕС

Италия продолжит надежное партнерство с НАТО и будет поддерживать Украину, заявила во вторник глава итальянского правительства Джорджа Мелони.
Она отметила в ходе выступления в парламенте, что Италия останется "надежным партнером НАТО в вопросе поддержки Украины".
Мелони также указала, что Евросоюз - это "общий дом для противостояния таким вызовам, которым странам-членам сложно противостоять в одиночку".
Она заверила, что подход нового итальянского правительства не будет заключаться в том, чтобы "мешать и саботировать европейскую интеграцию", а его цель - способствовать тому, чтобы механизм работал лучше.
"Я благодарно многочисленным иностранным лидерам, пожелавшим мне удачи на посту премьера. Я заметила, что их интересует, то, как Италия будет позиционировать себя в ЕС, в его структурах. Эти структуры - именно то место, где мы будем добиваться того, чтобы наш голос был услышан", - добавила Мелони.
"Италия в полной мере является частью Европы и западного мира", - добавила премьер.
Правительство во главе с Мелони приступило к работе в конце прошлой недели. Кабинет министров состоит из представителей коалиции из трех правых партий. Основная из них - возглавляемая Мелони партия "Братья Италии".
Перед состоявшимися в сентябре парламентскими выборами многие европейские политики опасались, что Мелони в случае прихода к власти может начать противостояние с ЕС. Наблюдатели отмечали, что такой вывод политики, видимо, сделали из того, что она часто заявляла, что ее приоритет - защищать интересы итальянцев, а не других народов.
Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили
Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев
Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности – МИД Азербайджана
Япония изучает возможности Среднего коридора
МЭА имеет огромные стратегические резервы на случай перебоев с поставками нефти
Азербайджан и Турция могут расширить соглашение о преференциальной торговле - ВБ
Запрет Штатами экспорта чипов в КНР был неизбежным, нужны изменения цепочек поставок
Warner Bros. Discovery прогнозирует затраты на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Ветераны, прошедшие реабилитацию, возвращаются к полноценной жизни
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично