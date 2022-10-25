Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Дальнее зарубежье 25.10.2022 15:04

Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и ЕС

Италия продолжит надежное партнерство с НАТО и будет поддерживать Украину, заявила во вторник глава итальянского правительства Джорджа Мелони.

Она отметила в ходе выступления в парламенте, что Италия останется "надежным партнером НАТО в вопросе поддержки Украины".

Мелони также указала, что Евросоюз - это "общий дом для противостояния таким вызовам, которым странам-членам сложно противостоять в одиночку".

Она заверила, что подход нового итальянского правительства не будет заключаться в том, чтобы "мешать и саботировать европейскую интеграцию", а его цель - способствовать тому, чтобы механизм работал лучше.

"Я благодарно многочисленным иностранным лидерам, пожелавшим мне удачи на посту премьера. Я заметила, что их интересует, то, как Италия будет позиционировать себя в ЕС, в его структурах. Эти структуры - именно то место, где мы будем добиваться того, чтобы наш голос был услышан", - добавила Мелони.

"Италия в полной мере является частью Европы и западного мира", - добавила премьер.

Правительство во главе с Мелони приступило к работе в конце прошлой недели. Кабинет министров состоит из представителей коалиции из трех правых партий. Основная из них - возглавляемая Мелони партия "Братья Италии".

Перед состоявшимися в сентябре парламентскими выборами многие европейские политики опасались, что Мелони в случае прихода к власти может начать противостояние с ЕС. Наблюдатели отмечали, что такой вывод политики, видимо, сделали из того, что она часто заявляла, что ее приоритет - защищать интересы итальянцев, а не других народов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az