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Макроэкономика 25.10.2022 14:56

Удельный вес нефтяного ВВП Азербайджана к 2050г снизится до 10% - ВБ

Удельный вес нефтяного ВВП Азербайджана к 2050 году снизится до 10% с 29,5% в 2020 году, считают аналитики Всемирного банка.

Согласно оценкам банка, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», тенденция сокращения добычи нефти в стране будет сохранена в последующие годы. Кроме этого, в ВБ считают, что к 2050 году несколько упадет и мировой спрос на нефть.

«В то же время Азербайджан будет наращивать добычу газа до 2050 года. Кроме этого, имеется хороший потенциал для расширения географии поставок азербайджанского газа в Европе, в этой связи газопровод TAP может быть расширен в Западные Балканы», - подчеркивает банк.

При этом в банке считают, что в будущем трубопроводному газу из Азербайджана придется конкурировать со сжиженным природным газом (СПГ) и эта конкуренция приведет к некоторому снижению цен на азербайджанский газ.

По оценкам ВБ, среднегодовой рост ненефтяного ВВП Азербайджана до 2050 года по базовому сценарию составит 1,6%. При базовом сценарии среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-2050гг составит 0,5%. «ВВП на душу населения вырастет с $5,9 тыс. в 2020 году до $6,5 тыс. в 2050 году», - подчеркивает банк.

«Реализация властями Азербайджана амбициозного пакета реформ может ускорить темпы экономического роста. Эти реформы должны быть направлены на увеличение, в том числе объема частных инвестиций в экономике, улучшения качества образования и др. цели. За счет таких комбинированных реформ в долгосрочной перспективе темпы экономического роста Азербайджана могут превысить 1,5% в год», - считают аналитики ВБ.

За счет комбинированных реформ, ВВП на душу населения Азербайджана к 2050 году может достигнуть $10,213 тыс. ($5,9 тыс. в 2020 году).

А.Азизов

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Тэги: ВБ, ВВП, НЕФТЬ


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