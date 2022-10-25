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25.10.2022 15:11

Ветераны, прошедшие реабилитацию, возвращаются к полноценной жизни

Научно-учебная лаборатория Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта восстанавливает здоровье ветеранов Отечественной войны 2020 года и помогаем им вернуться к полноценной жизни. В этой работе лаборатория использует мировой опыт; поддержку лаборатории оказывает AccessBank.

Реабилитацию военнослужащих проводят высококвалифицированные врачи и профессиональные инструкторы. Процесс реабилитации разрабатывается индивидуально для каждого пациента. В лечебно-восстановительном процессе используется специальное оборудование типа «InBody», «Biodex», «Compex», «BTL».

Реабилитационное оборудование было передано в дар Научно-образовательной лаборатории Академии AccessBank-ом, а все услуги по реабилитации ветеранам оказываются безвозмездно.

На сегодняшний день в научно-учебную лабораторию за услугами по реабилитации обратились 84 военнослужащих. В настоящее время реабилитацию проходят 3 человека, 81 же уже завершили реабилитацию. Из них в ряды Вооруженных Сил вернулись 63 человека.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.

Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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