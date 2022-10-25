Ветераны, прошедшие реабилитацию, возвращаются к полноценной жизни

Научно-учебная лаборатория Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта восстанавливает здоровье ветеранов Отечественной войны 2020 года и помогаем им вернуться к полноценной жизни. В этой работе лаборатория использует мировой опыт; поддержку лаборатории оказывает AccessBank.
Реабилитацию военнослужащих проводят высококвалифицированные врачи и профессиональные инструкторы. Процесс реабилитации разрабатывается индивидуально для каждого пациента. В лечебно-восстановительном процессе используется специальное оборудование типа «InBody», «Biodex», «Compex», «BTL».
Реабилитационное оборудование было передано в дар Научно-образовательной лаборатории Академии AccessBank-ом, а все услуги по реабилитации ветеранам оказываются безвозмездно.
На сегодняшний день в научно-учебную лабораторию за услугами по реабилитации обратились 84 военнослужащих. В настоящее время реабилитацию проходят 3 человека, 81 же уже завершили реабилитацию. Из них в ряды Вооруженных Сил вернулись 63 человека.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны.
Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили
Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев
Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности – МИД Азербайджана
Япония изучает возможности Среднего коридора
МЭА имеет огромные стратегические резервы на случай перебоев с поставками нефти
Азербайджан и Турция могут расширить соглашение о преференциальной торговле - ВБ
Запрет Штатами экспорта чипов в КНР был неизбежным, нужны изменения цепочек поставок
Warner Bros. Discovery прогнозирует затраты на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и ЕС
Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании
Новый премьер Италии призывает искать морские газовые месторождения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично