Нефть дешевеет более чем на 1,5%

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, опускаясь более чем на 1,5%.
Давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу рецессии в мировой экономике и слабого спроса на нефть, особенно в Китае, пишет Trading Economics.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 во вторник составляет $91,83 за баррель, что на $1,43 (1,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,31 (1,55%), до $83,27 за баррель.
Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.
Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.
Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.
Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили
Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев
Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности – МИД Азербайджана
Запрет Штатами экспорта чипов в КНР был неизбежным, нужны изменения цепочек поставок
Warner Bros. Discovery прогнозирует затраты на реструктуризацию в $4,3 млрд до конца 2024г
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Новый премьер Италии пообещала продолжить сотрудничество с НАТО и ЕС
Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании
Новый премьер Италии призывает искать морские газовые месторождения
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Ветераны, прошедшие реабилитацию, возвращаются к полноценной жизни
Переводите деньги на зарубежные банковские карты через Yelo App
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично