Нефть дешевеет более чем на 1,5%

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов во вторник, опускаясь более чем на 1,5%.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения по поводу рецессии в мировой экономике и слабого спроса на нефть, особенно в Китае, пишет Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 во вторник составляет $91,83 за баррель, что на $1,43 (1,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,31 (1,55%), до $83,27 за баррель.

Опубликованные накануне статданные из Китая, являющегося крупнейшим мировым импортером нефти, были неоднозначными. Рост ВВП страны в третьем квартале превысил прогнозы, в то время как сентябрьское повышение розничных продаж было минимальным за 4 месяца, а увеличение импорта не оправдало ожиданий экспертов.

Кроме того, сообщения о введении карантинных ограничений в крупном китайском городе Гуанчжоу ослабили аппетит к риску на мировых рынках, включая нефтяной.

Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.