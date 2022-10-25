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Бизнес и законодательство 25.10.2022 15:27

Азербайджан и Турция могут расширить соглашение о преференциальной торговле - ВБ

Азербайджан и Турция могут расширить рамки соглашения о преференциальной торговле, действующее с марта 2021 года, считают аналитики Всемирного банка.

Согласно оценкам банка, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», в настоящее время в рамках данного соглашения Турция обеспечивает беспошлинный доступ для 15 наименований товаров, произведенных в Азербайджане: в основном продукции АПК и ее промышленной переработке. Азербайджан, в свою очередь, обеспечивает доступ на свой рынок для почти 15 наименований товаров из Турции.

«Помимо расширения доступа к рынку товаров, действие соглашения о преференциальной торговле можно распространить и на другие направления, в частности, содействие инвестициям, создание рабочих мест, экономический рост, торговлю услугами», - считают в ВБ.

Кроме этого, расширение этого соглашения может также охватывать товары, которые Азербайджан производит и/или экспортирует в другие страны, в том числе продукты переработки.

Ранее сообщалось, что госструктуры Азербайджана и Турции обсуждают вопрос расширения рамок соглашения о преференциальной торговле.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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