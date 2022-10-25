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Это интересно 25.10.2022 16:18

Adidas расторг партнерство с Канье Уэстом

Немецкий производитель спортивных товаров adidas AG расторг партнерское соглашение с американским музыкантом Канье Уэстом, говорится в сообщении компании.

Ранее о планах adidas прекратить сотрудничество с рэпером сообщило агентство Bloomberg. До этого аналогичные решения приняли ряд других крупных компаний и брендов, включая Gap Inc. и Balenciaga, из-за противоречивых высказываний Уэста в твиттере, включая пост антисемитской направленности, за который его аккаунт в сети микроблогов был заблокирован.

"Adidas не терпит антисемитизма... Недавние комментарии и действия Канье были неприемлемыми, разжигающими ненависть и опасными, и они идут вразрез с ценностями компании", - говорится в пресс-релизе.

Adidas прекратит производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, и выплаты музыканту. Эта мера, как ожидается, понизит чистую прибыль компании в 2022 году примерно на 250 млн евро.

Линейка Yeezy приносит adidas до 8% выручки, написало агентство Bloomberg со ссылкой на мнение ряда аналитиков.

Акции adidas дешевеют на 4,1% в ходе торгов во вторник, опустившись до минимума с апреля 2016 года. С начала года капитализация компании рухнула более чем в два раза (на 60,3%), до 18,96 млрд евро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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