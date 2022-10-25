TuranBank увеличил за 9 месяцев активы на 20%

Азербайджанский «TuranBank» в январе-сентябре 2022 года увеличил активы на 20% - до 857,904 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября 2022 года равен 528,811 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 21,2% - ИФ). В том числе, портфель по бизнес-кредитам оценивается в 307,006 млн манатов (рост на 15,9%), потребительским кредитам - 132,114 млн манатов (рост на 42,8%), по операциям с недвижимостью - 89,691 млн (рост на 13,4%).

Обязательства банка составили 767,754 млн манатов (рост на 22,3%).

Депозитный портфель банка составил 492,369 млн манатов (рост на 17,9%), в том числе вклады физлиц - 316,573 млн манатов (рост на 22,9%).

Капитал банка на конец сентября 2022 года равен 90,15 млн манатов (рост на 3,5%), уставный капитал - 80,005 млн манатов (без изменений).

По итогам 9 месяцев 2022 года чистая прибыль банка составила 2,145 млн манатов, что в 5,3 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года.

ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года.

Х.Насирзаде