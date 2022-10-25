Германия готова предоставить Украине 20 млн евро на закупку резервного оборудования

Германия выделит Украине EUR20 млн на закупку резервного оборудования, которое поможет быть готовыми реагировать на атаки на критическую инфраструктуру со стороны России, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минрегиона.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил, что предварительные договоренности достигнуты во время встречи с Министерством Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке.

"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев - теплом, светом и водой. На выделенные Германией средства будет закуплено все необходимое для этого оборудование, в первую очередь мобильные дизельные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции. Альтернативные источники энергии в Украине будут", - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, уже в ближайшее время украинская и германская стороны финализируют эту договоренность.