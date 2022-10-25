Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Дальнее зарубежье 25.10.2022 17:11

Германия готова предоставить Украине 20 млн евро на закупку резервного оборудования

Германия выделит Украине EUR20 млн на закупку резервного оборудования, которое поможет быть готовыми реагировать на атаки на критическую инфраструктуру со стороны России, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Минрегиона.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил, что предварительные договоренности достигнуты во время встречи с Министерством Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке.

"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев - теплом, светом и водой. На выделенные Германией средства будет закуплено все необходимое для этого оборудование, в первую очередь мобильные дизельные генераторы, автоматические насосные станции для подачи воды, мобильные теплоэлектростанции. Альтернативные источники энергии в Украине будут", - цитирует пресс-служба министра.

По его словам, уже в ближайшее время украинская и германская стороны финализируют эту договоренность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Штайнмайер заверил Зеленского в поставках современной техники для украинской ПВО Президент ФРГ отменил визит в Украину В Германии анонсировали поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе Премьер Украины сообщил о решении Берлина выделить Киеву 200 млн евро на программы поддержки внутренне перемещенных лиц Минобороны Германии отклонило предложение поставить Украине больше оружия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az