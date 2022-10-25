Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Дальнее зарубежье 25.10.2022 17:41

США поставили Украине уже более миллиона снарядов для гаубиц

Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже более миллиона снарядов, следует из данных Пентагона.

В частности, Киев получил 903 тыс. 155-мм снарядов M795 для американских гаубиц М777, 3 тыс. 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982, 7 тыс. снарядов противотанковой системы минирования RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System) и 180 тыс. снарядов для 105-мм орудий.

В общей сложности США поставили Украине более 50 тыс. тонн артиллерийских боеприпасов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, СНАРЯДЫ


Похожие новости


Байден поручил госдепу выделить до $725 млн на военную помощь Украине США хотят побыстрее поставить Украине системы ПВО NASAMS Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО США поставили Украине уже более 700 тыс. артиллерийских снарядов и ракет - Пентагон США выделили Украине новый транш военной помощи на сумму в $625 млн В следующем пакете военной помощи на $625 млн от США для Украины ожидается 4 HIMARS

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az