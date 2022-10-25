США поставили Украине уже более миллиона снарядов для гаубиц

Соединенные Штаты с конца февраля 2022 года поставили Украине уже более миллиона снарядов, следует из данных Пентагона. В частности, Киев получил 903 тыс. 155-мм снарядов M795 для американских гаубиц М777, 3 тыс. 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982, 7 тыс. снарядов противотанковой системы минирования RAAMS (Remote Anti-Armor Mine System) и 180 тыс. снарядов для 105-мм орудий. В общей сложности США поставили Украине более 50 тыс. тонн артиллерийских боеприпасов.

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