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Дальнее зарубежье 25.10.2022 17:21

Байден пройдет третью ревакцинацию от COVID-19 во вторник

Президент США Джо Байден во вторник получит уже третью "бустерную" дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщил Белый дом.

"Президент получит обновленную вакцину от COVID-19 и призовет всех... внести вклад, чтобы защитить себя, своих близких и свои сообщества", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что обновленная вакцина ориентирована на подварианты BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон", которые являются наиболее распространенными в США на данный момент. Уже более 20 млн американцев получили обновленную вакцину.

Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19 в конце марта этого года. После этого он переболел коронавирусом дважды.

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