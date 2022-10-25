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Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Дальнее зарубежье 25.10.2022 17:12

Саудовская Аравия удвоила в сентябре поставки нефти в Европу

Саудовская Аравия ведет диалог со многими правительствами Евросоюза, который отказывается закупать российскую нефть, и уже удвоила туда поставки, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative.

"Очень просто: business as usual", - прокомментировал он ситуацию с тем, как Саудовская Аравия ведет диалог с Европой, которая отказывается от российской нефти.

По его словам, Саудовская Аравия пытается облегчить ситуацию с поставками и ведет переговоры с несколькими государствами, в частности, Германией, Польшей, Чехией, Румынией, Хорватией.

Министр отметил, что эти государства решили вопросы с устранением "узких мест" в логистике доставки нефти, и в сентябре 2021 года Saudi Aramco поставляла в Европу 490 тыс. баррелей в сутки нефти, а в сентябре этого года - 950 тыс. б/с.

Абдулазиз бен Сальман добавил, что страна будет продолжать делать, что и делала - поставлять нефть тому, кто ее хочет покупать.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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