Молдова из-за энергокризиса запретила майнинг криптовалют и подсветку зданий

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы запретила майнинг криптовалют в стране, а также импорт оборудования для него. Согласно принятому решению Комиссии по ЧС, это одна из мер, принятых в связи с энергетическим кризисом.
В числе других мер - требование к владельцам помещений использовать отопительные приборы так, чтобы температура в помещении в рабочее время не превышала 19 градусов, а во внерабочее - 15 градусов. Также владельцы помещений должны будут отказаться от рекламной, декоративной и архитектурной подсветки, а также отключить фонтаны.
Кроме того, должна быть приостановлена работа эскалаторов в помещениях в период с 7 до 11 утра и с 18 до 23 часов.
В конце октября Молдова столкнулась с энергетическим кризисом после того, как Украина перестала экспортировать 30% необходимой стране электроэнергии, а Молдавская ГРЭС не может поставить законтрактованные 70% в связи с сокращением поставок газа в Молдову со стороны "Газпрома". Пока что экстренно в период дефицита Молдова закупает электроэнергию в Румынии.
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