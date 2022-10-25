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СНГ 25.10.2022 18:12

Молдова из-за энергокризиса запретила майнинг криптовалют и подсветку зданий

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы запретила майнинг криптовалют в стране, а также импорт оборудования для него. Согласно принятому решению Комиссии по ЧС, это одна из мер, принятых в связи с энергетическим кризисом.

В числе других мер - требование к владельцам помещений использовать отопительные приборы так, чтобы температура в помещении в рабочее время не превышала 19 градусов, а во внерабочее - 15 градусов. Также владельцы помещений должны будут отказаться от рекламной, декоративной и архитектурной подсветки, а также отключить фонтаны.

Кроме того, должна быть приостановлена работа эскалаторов в помещениях в период с 7 до 11 утра и с 18 до 23 часов.

В конце октября Молдова столкнулась с энергетическим кризисом после того, как Украина перестала экспортировать 30% необходимой стране электроэнергии, а Молдавская ГРЭС не может поставить законтрактованные 70% в связи с сокращением поставок газа в Молдову со стороны "Газпрома". Пока что экстренно в период дефицита Молдова закупает электроэнергию в Румынии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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