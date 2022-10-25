Азербайджан примет участие в Expo-2025 в Японии

Баку примет участие на международной выставке "Osaka, Kansai Expo 2025" в Японии, сообщает посольство Азербайджана в Японии
Главный комиссар Азербайджана по "Osaka, Kansai Expo 2025" Анар Алекберов подписал документ об участии с генеральным секретарем "Expo 2025" Хироюки Исигэ и главным комиссаром "Expo 2025" Коджи Ханэдой.
"На международном совещании по планированию, которое проводится в рамках подготовки к выставке 25 -26 октября, участвует более 100 стран. На встрече представлена информация о сооружении павильонов в "Экспо 2025" и подготовке выставок", - говорится в информации.
Следующая всемирная выставка пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке, ее тема "Создание общества будущего для нашей жизни".
Х.Насирзаде
Баку и Тбилиси имеют огромный потенциал для расширения сотрудничества - Гарибашвили
Баку намерен развивать отношения с Астаной - Алиев
Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности – МИД Азербайджана
В Азербайджане за сутки зафиксирован рост случаев заражения COVID-19
Компании из США заинтересованы в инвестициях в туристическую инфраструктуру в Азербайджане
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Почти 30 тыс. нелегалов умерли с 2014 года при попытках добраться до Европы - Международная организация по миграции
Армения и Турция обсудят вопросы пересечения границы гражданами третьих стран и грузовые авиаперевозки
Молдова из-за энергокризиса запретила майнинг криптовалют и подсветку зданий
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по выбору компании для создания креативных идей по новогодним подаркам и их реализации
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению «Kaspersky Anti Targeted Attack»
ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)» объявляет тендер для приобретения услуг по размещению рекламы на радио
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично