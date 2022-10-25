Азербайджан примет участие в Expo-2025 в Японии

Баку примет участие на международной выставке "Osaka, Kansai Expo 2025" в Японии, сообщает посольство Азербайджана в Японии

Главный комиссар Азербайджана по "Osaka, Kansai Expo 2025" Анар Алекберов подписал документ об участии с генеральным секретарем "Expo 2025" Хироюки Исигэ и главным комиссаром "Expo 2025" Коджи Ханэдой.

"На международном совещании по планированию, которое проводится в рамках подготовки к выставке 25 -26 октября, участвует более 100 стран. На встрече представлена информация о сооружении павильонов в "Экспо 2025" и подготовке выставок", - говорится в информации.

Следующая всемирная выставка пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке, ее тема "Создание общества будущего для нашей жизни".

Х.Насирзаде