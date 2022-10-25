Армения и Турция обсудят вопросы пересечения границы гражданами третьих стран и грузовые авиаперевозки

Представители Армении и Турции планируют провести встречу на границе двух стран для обсуждения реализации договоренностей об авиагрузоперевозках и открытии границы для граждан третьих стран.

"В ближайшее время планируется провести на границе встречу представителей профильных ведомств Армении и Турции для обсуждения реализации двух договоренностей, достигнутых в июле. Речь идет о договоренностях относительно начала прямых авиагрузоперевозок и открытия границы для граждан третьих стран", - сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает "Арменпресс".

1 июля спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на встрече в Вене договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих государств и начать прямые авиагрузоперевозки между Арменией и Турцией.

Между двумя странами нет дипломатических отношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. 14 января этого года в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции.