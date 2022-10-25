Баскетбольный клуб из Сан-Франциско "Голден Стэйт Уорриорс" является самым дорогим брендом в Национальной ассоциации баскетбола (НБА) США, свидетельствует рейтинг, составленный консалтинговой компанией Brand Finance.
Стоимость бренда "Голден Стэйт", выигравшего лигу семь раз в своей истории и четырежды - с 2015 года, оценивается в $712 млн, говорится в пресс-релизе Brand Finance.
Второе место в рейтинге заняла еще одна калифорнийская команда - "Лос-Анджелес Лейкерс" ($693 млн), которая обладает обширной армией болельщиков и за которую играли множество суперзвезд, от Мэджика Джонсона до Леброна Джеймса и Коби Брайанта.
На третьем месте с огромным отставанием - нью-йоркский клуб "Никс", получивший оценку $409 млн. Вместе с тем у этой команды самое большое число фанатов - 13% поклонников баскетбола назвали её свой любимой командой в НБА, отмечается в сообщении.
Пятерку самых дорогих баскетбольных брендов США замкнули бывший клуб Майкла Джордана "Чикаго Буллс" ($332) и "Бостон Селтикс" ($331 млн), болельщиками которого являются актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон.
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