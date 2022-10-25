Эстония планирует досрочно прекратить весь импорт российских нефтепродуктов

Эстония планирует прекратить весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Европейским союзом переходного периода и ввести запрет на его ввоз с 5 декабря.
"На прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление. С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", - сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) во вторник в интервью газете Postimees.
"Эстония введет запрет с начала декабря, и, надеюсь, в четверг правительство постановление поддержит", - сказал Рейнсалу.
Он отметил, что Евросоюз установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов. Он должен закончиться в феврале будущего года. Пока благодаря соседству с Россией и близко расположенными портам экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.
"Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее", - заявил Рейнсалу.
Он не исключил, что Эстония на общеевропейском уровне инициирует сокращение переходного периода.
Рейнсалу сообщил также, что направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.
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