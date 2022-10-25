Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

ТЭК 25.10.2022 20:10

Отсутствие запаса нефти может быть болезненным для рынка - министр Саудовской Аравии

Недостаток стратегических запасов нефти и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative, комментируя решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу.

Он напомнил, что мир уже проходил такую ситуацию и не однажды, приведя в пример 2008 год, когда спрос на нефть начал увеличиваться, а "мы производили и производили, а цены росли и росли".

"Причина - заканчивающиеся свободные мощности. Это имеет гораздо большую цену, чем люди могут себе представить. Это психологический вопрос. Рынок будет управляться разными параметрами, как только закончатся свободные мощности", - сказал министр.

Абдулазиз бен Сальман отметил, что некоторые участники рынка снижают стратегические запасы, используя это как механизм манипулирования. "Это их выбор, но мой абсолютный долг - объяснить миру, что потеря стратегического запаса (emergency stocks) может стать болезненным в предстоящие месяцы", - сказал он, напомнив, что ситуация на нефтяном рынке подвержена сразу нескольким факторам нестабильности.

"Если ситуация ухудшится, случится все, чего мы опасаемся, будет ли у нас достаточно нефти?" - спросил он, добавив, что лучше принять предупредительные меры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Согласия у G7 по вопросу ограничения цен на нефть РФ пока нет - советник президента США Новак: все вопросы нарушения цепочек поставок нефти из РФ в настоящий момент решаются Дюков: спрос и предложение на рынке нефти скоро стабилизируются Новак: спрос на нефтерынке восстановился до уровня 95-96 млн б/с Запуск второго этапа сделки ОПЕК+ соответствует рыночным тенденциям и снижает волатильность - Новак Для стабилизации рынка нефти понадобится не менее 2 лет - глава Минэнерго Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az