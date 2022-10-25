Отсутствие запаса нефти может быть болезненным для рынка - министр Саудовской Аравии

Недостаток стратегических запасов нефти и свободных добычных мощностей может стать болезненным для рынка в ближайшие месяцы, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative, комментируя решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу.

Он напомнил, что мир уже проходил такую ситуацию и не однажды, приведя в пример 2008 год, когда спрос на нефть начал увеличиваться, а "мы производили и производили, а цены росли и росли".

"Причина - заканчивающиеся свободные мощности. Это имеет гораздо большую цену, чем люди могут себе представить. Это психологический вопрос. Рынок будет управляться разными параметрами, как только закончатся свободные мощности", - сказал министр.

Абдулазиз бен Сальман отметил, что некоторые участники рынка снижают стратегические запасы, используя это как механизм манипулирования. "Это их выбор, но мой абсолютный долг - объяснить миру, что потеря стратегического запаса (emergency stocks) может стать болезненным в предстоящие месяцы", - сказал он, напомнив, что ситуация на нефтяном рынке подвержена сразу нескольким факторам нестабильности.

"Если ситуация ухудшится, случится все, чего мы опасаемся, будет ли у нас достаточно нефти?" - спросил он, добавив, что лучше принять предупредительные меры.