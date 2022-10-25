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СНГ 25.10.2022 22:00

В Молдове вводится режим экономии электроэнергии

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдове предложила ряд мер по экономии электроэнергии, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

Комплекс мер изложен в постановлении, принятом во вторник на заседании Комиссии.

Согласно документу, государственные учреждения и коммерческие центры должны будут снизить температуру в помещениях до +19 - в рабочие часы и до +15 в нерабочее время и выходные дни; сократить внутреннее освещение как минимум на 30%; отключить витрины и любое другое декоративное освещение; приостановить работу эскалаторов с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Местные власти должны будут обеспечить отключение уличного освещения в период с 07:00 до 18:00. Гражданам не рекомендуется пользоваться лифтом 07:00 до 11:00, с 18:00 до 23:00 во избежание блокировки во время движения.

Кроме того, запрещена деятельность по майнингу, а также ввоз специализированного оборудования для майнинга криптовалюты.

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Тэги: МОЛДОВА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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