В Азербайджане за сутки зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 023, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 5 случаях.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 940 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 812 тыс. 743 человека (+66 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 340 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 483 теста на коронавирус против 1 тыс. 345 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 309 тыс. 540 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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