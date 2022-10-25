В Азербайджане за сутки зафиксирован рост случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 64 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 023, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 5 случаях.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались три человека (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 940 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 743 человека (+66 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 340 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 483 теста на коронавирус против 1 тыс. 345 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 309 тыс. 540 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова