Цены на нефть вновь растут

Цены на нефть вновь вернулись к росту в ходе волатильных торгов во вторник после снижения, поддерживаемые резким ослаблением курса доллара.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 во вторник составляет $93,82 за баррель, что на $0,56 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,97 (1,15%), до $85,55 за баррель.
Трейдеры оценивают как сигналы ослабления глобального экономического роста, так и перспективы снижения предложения топлива на мировом рынке. В частности, инвесторы ждут деталей продвигаемого США плана введения ценового потолка для российской нефти, пишет агентство Bloomberg.
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