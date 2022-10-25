Баку и Анкара обсудили региональную безопасность и расширение военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции, во вторник провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. "В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по вопросам региональной безопасности", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. Н.Аббасова

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