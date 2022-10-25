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Оборона 25.10.2022 20:20

Баку и Анкара обсудили региональную безопасность и расширение военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции, во вторник провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по вопросам региональной безопасности", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


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