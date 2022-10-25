Рааб стал заместителем британского премьера, Клеверли сохраняет пост главы МИД - Даунинг-стрит

Доминик Рааб занял в новом правительстве Великобритании пост заместителя премьер-министра, министра юстиции и лорда-канцлера, сообщает во вторник Даунинг-стрит.

"Доминик Рааб назначен заместителем премьер-министра, лордом-канцлером и министром юстиции", - говорится в заявлении офиса британского премьера Риши Сунака в твиттере.

Рааб занимал эти должности в 2021-2022 годах в правительстве экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. До этого Рааб был главой британского МИД.

Как сообщили на Даунинг-стрит, Джеймс Клеверли сохранил пост главы МИД в правительстве Сунака.

Кроме того, Джереми Хант остается в должности главы Минфина.

"Джереми Хант вновь назначен канцлером казначейства", - отмечается в сообщении.

Телеканал Sky news подчеркивает, что назначение Ханта министром финансов, "вероятно, отчасти нацелено на поддержание спокойствия на рынке".

Британские СМИ напоминают, что за год в Великобритании сменились уже четыре министра финансов.

Ранее во вторник король Великобритании Карл III утвердил Сунака премьер-министром Великобритании и попросил его сформировать правительство.

До этого с королем встретилась Трасс, которая сообщила ему об отставке.

Трасс заявила об уходе в отставку на прошлой неделе. Она возглавляла правительство 49 дней - самый короткий срок за всю историю британских кабинетов.