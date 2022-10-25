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Регион 25.10.2022 20:30

Турция разработала новый беспилотник-камикадзе, планирует поставить на вооружение до конца 2022г

Турецкая компания Titra Teknoloji разработала новый беспилотник-камикадзе Deli, который впервые представили во вторник на оборонной выставке SAHA Expo в Стамбуле, передает "Сабах".

Гендиректор компании Давут Йылмаз сообщил, что специалисты завершают испытания БПЛА и рассчитывают, что этот аппарат можно будет поставить на вооружение до конца 2022 года.

По данным "Сабах", беспилотник сможет действовать в автономном режиме и режиме ручного управления, его можно будет легко перевозить и подготовить к использованию за 15 минут. БПЛА оснастят аппаратурой для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы.

Беспилотник сможет развивать максимальную скорость в 180 км/ч, подниматься на высоту до 3,5 тыс. м, а применять в бою его можно будет на высотах 150 - 500 м. БПЛА будет нести боевой заряд массой в 3,1 кг.

Йылмаз заявил, что среди достоинств беспилотника-камикадзе - экономическая рентабельность, с учетом одноразового применения БПЛА, а также способность действовать в автономном режиме.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИК, РАЗРАБОТКА

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