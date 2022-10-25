Zara в РФ может возобновить работу весной после ребрендинга

Четыре бренда испанского производителя и продавца одежды Inditex - Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius - могут возобновить работу в России весной 2023 года после смены названия, пишет Forbes со ссылкой на источники.

"Все названия будут новые. Сейчас идет проработка вариантов", - сказал один из собеседников издания.

Количество торговых точек, которые возобновят работу, пока неизвестно.

При этом с российского рынка полностью уйдут такие бренды Inditex, как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

По данным ЕГРЮЛ, ключевая структура Inditex в России - АО "Зара СНГ" - сменила название и гендиректора. Новое название с 24 октября - АО "Новая мода". Компанию возглавляет Вероника Соловьева вместо Лусиана Доробанту.

Zara - один из крупнейших игроков на российском рынке fashion-ритейла. Согласно отчетности компании по РСБУ, выручка АО "Новая мода" в 2021 году составила 57,2 млрд рублей, чистая прибыль - 6,4 млрд рублей.