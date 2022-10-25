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Дальнее зарубежье 25.10.2022 21:10

РФ расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в страну - МИД

Москва пополнила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении МИД РФ об ответных мерах на антироссийские решения Евросоюза, а также ПАСЕ.

Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ, отмечается в заявлении, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ", - подчеркивают на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, КОНТРСАНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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