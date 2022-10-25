Секретарь Совбеза Армении и спецпомощник президента США обсудили двустороннее сотрудничество

Вопросы расширения армяно-американского сотрудничества обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпомощник президента США, старший директор Совета нацбезопасности по европейским делам Аманда Слот.
"25 октября Армен Григорян провел телефонный разговор с Амандой Слот. Стороны обсудили повестку расширения и развития двусторонних отношений Армении и США", - сообщает пресс-служба СБ Армении.
Другие подробности не приводятся.
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