Секретарь Совбеза Армении и спецпомощник президента США обсудили двустороннее сотрудничество

Вопросы расширения армяно-американского сотрудничества обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпомощник президента США, старший директор Совета нацбезопасности по европейским делам Аманда Слот. "25 октября Армен Григорян провел телефонный разговор с Амандой Слот. Стороны обсудили повестку расширения и развития двусторонних отношений Армении и США", - сообщает пресс-служба СБ Армении. Другие подробности не приводятся.

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