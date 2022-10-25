Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.10 $/bbl +/- WTI 84.58 -0.47 Brent 93.26 -0.24

Регион 25.10.2022 21:25

Секретарь Совбеза Армении и спецпомощник президента США обсудили двустороннее сотрудничество

Вопросы расширения армяно-американского сотрудничества обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и спецпомощник президента США, старший директор Совета нацбезопасности по европейским делам Аманда Слот.

"25 октября Армен Григорян провел телефонный разговор с Амандой Слот. Стороны обсудили повестку расширения и развития двусторонних отношений Армении и США", - сообщает пресс-служба СБ Армении.

Другие подробности не приводятся.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО, КОНТАКТЫ


Похожие новости


США нацелены на мирное урегулирование проблем между Азербайджаном и Арменией - Госдеп В Ереване утверждают, что договорились с Баку о делимитации границы и мирном договоре до конца года Нормализация отношений между Баку и Ереваном один из приоритетов для Вашингтона – Госдеп Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию на Южном Кавказе и результаты четырехсторонней встречи в Праге В Госдепе США считают, что миссия ЕС будет поспособствовать переговорам Баку и Еревана США продолжат поддержку Баку и Еревана для решения спорных вопросов мирным путем - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az