Иран успешно противостоит киберугрозам - глава Службы гражданской обороны страны

За последние три недели иранским экспертам в сфере кибербезопасности удалось пресечь не менее 120 мощных кибератак в отношении различных объектов инфраструктуры в стране, сообщил во вторник глава Службы гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали.

"Количество кибератак против Ирана увеличилось, лишь за последние 20 дней сорваны 120 серьезных DDoS-атак против иранской инфраструктуры", - приводит слова Джалали агентство "Парс".

Он подчеркнул, что "киберугрозы такого масштаба доселе не переживала ни одна страна, но 90% из этих кибератак были сорваны".

Джалали отметил, что противодействие атакам осуществлялось с помощью иранских разработок.

Агентство напоминает, что за прошлые годы эксперты министерства информации и коммуникаций Ирана регистрировали и срывали сотни кибератак.