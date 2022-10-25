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Регион 25.10.2022 22:29

Иран успешно противостоит киберугрозам - глава Службы гражданской обороны страны

За последние три недели иранским экспертам в сфере кибербезопасности удалось пресечь не менее 120 мощных кибератак в отношении различных объектов инфраструктуры в стране, сообщил во вторник глава Службы гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали.

"Количество кибератак против Ирана увеличилось, лишь за последние 20 дней сорваны 120 серьезных DDoS-атак против иранской инфраструктуры", - приводит слова Джалали агентство "Парс".

Он подчеркнул, что "киберугрозы такого масштаба доселе не переживала ни одна страна, но 90% из этих кибератак были сорваны".

Джалали отметил, что противодействие атакам осуществлялось с помощью иранских разработок.

Агентство напоминает, что за прошлые годы эксперты министерства информации и коммуникаций Ирана регистрировали и срывали сотни кибератак.

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Тэги: ИРАН, КИБЕРАТАКИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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