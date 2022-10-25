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Финансы 25.10.2022 22:00

Активы ГНФАР в январе-сентябре увеличились на 0,8%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре 2022 года увеличились на 0,8% - до $45 млрд 386,4 млн на 30 сентября, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.

"Происходившее в течение трех кварталов 2022 года на мировых финансовых рынках, отразилось и на инвестиционном портфеле ГНФАР. Так, высокая инфляция, наблюдаемая в мировой экономике, углубление геополитической напряженности и неполное восстановление торговой цепочки Китай-США входят в число ведущих рисков финансовых рынков, и перечисленные факторы оказывают негативное влияние на стоимость финансовых активов", - говорится в пояснении фонда.

По информации ГНФАР, антиинфляционные меры Центрального банка США, в том числе значительное повышение процентных ставок, были масштабнее и раньше по сравнению с другими странами, оказывая дополнительную поддержку спросу на доллар США и, как следствие, это вызвало значительное удешевление обменных курсов других стран по отношению к доллару.

"Как и в инвестиционных портфелях многих институциональных инвесторов, включая суверенные фонды, средства ГНФАР в основном состоят из котирующихся на фондовой бирже акций и облигаций, выраженных в различных валютах (около 80% инвестиционного портфеля). Колебания на финансовых рынках, наряду с указанными инвесторами, в инвестиционном портфеле ГНФАР отражаются в виде нереализованной временной отрицательной разницы, вызванной краткосрочными ценовыми колебаниями", - говорится в сообщении.

Доходы ГНФАР за январь-сентябрь 2022 года составили 11 млрд 365,9 млн манатов. При этом доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа составили 15 млрд 106,2 млн манатов, транзитные доходы - 7,2 млн манатов, бонусные выплаты - 768,7 млн манатов, поакровые выплаты - 4,8 млн манатов.

По данным фонда, отрицательная разница, возникшая за январь-сентябрь 2022 года в результате краткосрочных колебаний рыночной стоимости, связанных с переоценкой активов ГНФАР, составила 4 млрд 521 млн манатов.

Внебюджетные расходы ГНФАР от курсовых колебаний составил 4 млрд 185,2 млн манатов.

В целом расходы фонда в отчетный период составили 6 млрд 566,9 млн манатов.

В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 6 млрд 542 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг - 8,1 млн манатов, административные расходы по управлению фондом - 16,8 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ДАННЫЕ


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