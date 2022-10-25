Германия предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы – Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил во вторник о поставке Украине дополнительно 2-х систем залпового огня MARS и 4-х гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

«Скоро будут поставлены 2 сиспемы MARS и 4 гаубицы», - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.