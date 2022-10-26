Премьер Пакистана и кронпринц Саудовской Аравии договорились укреплять двусторонние связи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Эр-Рияде, на встрече они обсудили укрепление двусторонних связей, сообщают в среду пакистанские СМИ.
"Мы согласились улучшить и укрепить двусторонние связи и братские узы между Пакистаном и Саудовской Аравией в соответствии с требованиями изменяющегося мира. Я сказал, что народ Пакистана с нетерпением ждет его визита", - написал Шариф у себя в твиттере.
Премьер поблагодарил руководство Саудовской Аравии за оказание помощи Пакистану во время недавних разрушительных наводнений, в частности, за воздушный мост между Эр-Риядом и Исламабадом, по которому доставлялась гуманитарная помощь в пострадавшие от наводнения районы.
В свою очередь, наследный принц назвал братские узы между Пакистаном и Саудовской Аравией очень важными для двух стран, региона и всего мира.
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