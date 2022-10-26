США, Япония и Южная Корея пообещали беспрецедентную реакцию в случае проведения КНДР ядерного испытания

США, Япония и Южная Корея готовы дать беспрецедентный ответ в случае, если КНДР проведет ядерное испытание, заявил замглавы МИД Южной Кореи Чхо Хен Дон.
"Мы договорились, что будет необходим беспрецедентного масштаба ответ, если Северная Корея осуществит свои планы по проведению седьмого ядерного испытания", - приводят южнокорейские СМИ его слова.
Соответствующее заявление последовало после переговоров Чхо Хен Дона с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман и замглавы МИД Японии Такео Мори в Токио.
"Мы призываем Северную Корею воздержаться от новых провокаций", - отметила Шерман, назвав действия Пхеньяна "безрассудными и дестабилизирующими регион".
Мори со своей стороны подчеркнул, что Токио усилит сотрудничество с Вашингтоном и Сеулом.
Напряженность на Корейском полуострове усилилась в последнее время. Пхеньян с конца сентября проводит регулярные запуски баллистических ракет.
Последний раз КНДР проводила ядерное испытание в 2017 году.
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