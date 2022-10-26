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Макроэкономика 26.10.2022 13:50

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%

Нацбанк Казахстана в среду решил повысить базовую ставку до 16% с 14,5% годовых, сообщила пресс-служба финрегулятора.

Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 15%.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством "Интерфакс-Казахстан", ожидали роста базовой ставки. Однако размер повышения прогнозировался меньше - на уровне 50-100 базисных пунктов.

Это уже пятое повышение базовой ставки с начала года. Ставка на уровне 14,5% годовых действовала с 26 июля, когда она была повышена с 14% годовых.

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