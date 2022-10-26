ИВ Баку благоустроит Центральный ботанический сад за 58 млн манатов

Исполнительная власть Баку направит около 58 млн манатов на работы по благоустройству в Центральном ботаническом саду.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, структура ИВ - «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» - привлекла ООО «Xezer Construction» в качестве подрядчика.
Сумма подписанного контракта между сторонами составляет 57 млн 999,905 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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