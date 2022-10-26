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Социум 26.10.2022 12:56

ИВ Баку благоустроит Центральный ботанический сад за 58 млн манатов

Исполнительная власть Баку направит около 58 млн манатов на работы по благоустройству в Центральном ботаническом саду.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, структура ИВ - «Baki Sheher Esasli Tikinti ve Temir» - привлекла ООО «Xezer Construction» в качестве подрядчика.

Сумма подписанного контракта между сторонами составляет 57 млн 999,905 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИВ, САД, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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