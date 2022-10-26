Госагентство занятости направит 450 тыс. манатов на разработку новых профстандартов

Государственное агентство занятости привлекло ООО «LATAG» к разработке новых профессиональных стандартов и квалификационных требований. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией подписан контракт, стоимость которого составляет 450 тыс. манатов. Договор рассчитан до 31 мая 2023 года. Р.Керимов

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