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Финансы 26.10.2022 13:34

Активы Bank Respublika по итогам 9 мес. превысили 1,5 млрд манатов

Азербайджанский «Bank Respublika» увеличил в январе-сентябре 2022 года активы на 25,7% - до 1 млрд 549 млн 416,73 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка конец сентября составляет 914,804 млн манатов. В том числе, потребительские кредиты оцениваются в 228,252 млн манатов, бизнес-кредиты – 610,705 млн манатов (рост на 18,1%), по операциям с недвижимостью – 75,606 млн манатов (рост на 21,9%).

Обязательства банка составляют 1 млрд 439 млн 332,29 тыс. манатов (рост на 27,2%), включая депозиты – 943,262 млн манатов (рост на 17,7%), в том числе вклады физических лиц – 511,602 млн манатов (рост на 25,3%).

Капитал банка равен 110 млн 84,4 тыс. манатов (рост на 9,5%), уставный капитал - 73,461 млн манатов (не изменился).

Доналоговая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2022 года составила 25 млн 870,9 тыс. манатов, чистая прибыль – 19 млн 90,9 тыс. манатов. Банк за 9 месяцев выплатил налога на прибыль на сумму 6,78 млн манатов. Нераспределенная прибыль на 30 сентября составила 16 млн 729,84 тыс. манатов.

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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