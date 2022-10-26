Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

Финансы 26.10.2022 13:41

VTB Bank (Azerbaijan) увеличил за 9 месяцев чистую прибыль в 2,4 раза

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" в январе-сентябре 2022 года сократил активы на 5,6% - до 219,221 млн манатов.

По данным отчетности, опубликованной на сайте банка, кредитный портфель банка в январе-сентябре сократился на 5,5% - до 156,059 млн манатов. Портфель банка по потребительскому кредитованию составил 67,768 млн манатов (рост на 20,7%), по бизнес-кредитам – 50,054 млн манатов.

Обязательства банка составляют 141,394 млн манатов (спад на 13,6%). Депозитный портфель оценивается в 76,878 млн манатов, в том числе вклады физических лиц – 61,057 млн манатов (рост на 13,3%).

Банк за 9 месяцев сократил обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами в 2,8 раза – до 9,371 млн манатов.

Капитал банка на начало октября составил 77,827 млн манатов (рост на 13,2%), уставный капитал - 315,815 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в январе-сентябре 2022 года составила 9,57 млн манатов (рост в 2,4 раза).

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Активы Bank Respublika по итогам 9 мес. превысили 1,5 млрд манатов AccessBank увеличил за 9 мес. активы на 12,9%, прибыль превысила 5,2 млн манатов Ziraat Bank Azerbaycan увеличил за 9 месяцев активы на 12,3% Expressbank увеличил за 9 мес. активы на 20% Gunay Bank увеличил за 9 месяцев активы на 13%, прибыль – в 1,5 раза Bank of Baku увеличил за 9 месяцев активы на 31,5%, прибыль – в 1,8 раза

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az