VTB Bank (Azerbaijan) увеличил за 9 месяцев чистую прибыль в 2,4 раза

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" в январе-сентябре 2022 года сократил активы на 5,6% - до 219,221 млн манатов.

По данным отчетности, опубликованной на сайте банка, кредитный портфель банка в январе-сентябре сократился на 5,5% - до 156,059 млн манатов. Портфель банка по потребительскому кредитованию составил 67,768 млн манатов (рост на 20,7%), по бизнес-кредитам – 50,054 млн манатов.

Обязательства банка составляют 141,394 млн манатов (спад на 13,6%). Депозитный портфель оценивается в 76,878 млн манатов, в том числе вклады физических лиц – 61,057 млн манатов (рост на 13,3%).

Банк за 9 месяцев сократил обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами в 2,8 раза – до 9,371 млн манатов.

Капитал банка на начало октября составил 77,827 млн манатов (рост на 13,2%), уставный капитал - 315,815 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в январе-сентябре 2022 года составила 9,57 млн манатов (рост в 2,4 раза).

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Х.Насирзаде