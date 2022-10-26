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Дальнее зарубежье 26.10.2022 14:12

Украина ждет поставок из США беспилотников Switchblade 600 – Резников

Украина ждет поставок из США беспилотников Switchblade 600, сказал в интервью изданию Politico министр обороны Украины Алексей Резников.

«Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600», которые США пообещали помочь Киеву увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависнуть над целью до того, как оператор направит ее на удар», - сказал он.

Производитель дронов AeroVironment заявил, что в этом месяце первая партия из 10 дронов должна прибыть в течение нескольких недель. Резников отмечает, что за последние недели Иран продал России 2400 беспилотников, поэтому «на данный момент я бы сказал, что иранские беспилотники временно побеждают в этом конкурсе», — сказал Резников.

По его словам, хотя танки и истребители остаются в стадии разработки, противовоздушная оборона останется «приоритетом номер один» в ближайшие месяцы.

«Нам нужно разделить цели в воздухе — например, для поражения крылатых или баллистических ракет наши системы обороны будут использовать… ракеты типа IRIS-T из Германии и (скоро) также будут (Национальные усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы Ракетный комплекс) или наши советские системы типа «Бук». Против иранских беспилотников мы можем использовать более дешевую технику, такую как Gepard из Германии или Stingers и Starstreak, или другую технику от наших партнеров», - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, США, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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