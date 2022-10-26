Продвижение ВСУ на юге замедлилось из-за дождей – Резников

Продвижение Вооруженных сил Украины в рамках контрнаступления на юге страны замедлилось в связи с дождевой погодой, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«На юге мы также продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Прямо сейчас некоторые погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее. Но мы используем тактику шаг за шагом возвращать наши села, метры и километры, и мы будем продолжать это делать», - сказал Резников в интервью Fox News.

В то же время министр обороны указал, что не верит в то, что россияне будут проводить уличные бои в Херсоне, потому что для них это невыгодно.

«Вы знаете, что мы контролируем все мосты через Днепр, используя такие американские системы, как HIMARS, а также другие РСЗО, как M270, артиллерию 155-мм калибра, это современные системы стандарта НАТО, как например M777 из США. Для них оставаться в Херсоне - это реальный риск, потому что у них не будет возможности сбежать, как они сделали на Харьковском направлении, например, в Изюме и других городах», - объяснил Резников.