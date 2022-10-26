Алиев отмечает повышение роли и авторитета Международного центра Низами Гянджеви в мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, членов правления и бывших глав государств и правительств ряда стран.
Согласно информации на сайте азербайджанского лидера, в ходе встречи президент Азербайджана выразил удовлетворение повышением роли и авторитета центра в мире.
Серагельдин вручил Алиеву памятные подарки по случаю 10-летия создания Международного центра Низами Гянджеви.
Р.Керимов
Москва и Тегеран обсудили объединение энергосистем РФ, Азербайджана и Ирана
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил за 9 месяцев чистую прибыль в 2,4 раза
ИВ Баку благоустроит Центральный ботанический сад за 58 млн манатов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 628,6 млн - университет Хопкинса
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Главы стран Центральной Азии и президент Евросовета встретятся 27 октября в Астане
Украина ждет поставок из США беспилотников Switchblade 600 – Резников
Песков: надеемся, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна состоится
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по выбору компании для создания креативных идей по новогодним подаркам и их реализации
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично