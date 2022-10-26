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Внешняя политика 26.10.2022 14:04

Алиев отмечает повышение роли и авторитета Международного центра Низами Гянджеви в мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, членов правления и бывших глав государств и правительств ряда стран.

Согласно информации на сайте азербайджанского лидера, в ходе встречи президент Азербайджана выразил удовлетворение повышением роли и авторитета центра в мире.

Серагельдин вручил Алиеву памятные подарки по случаю 10-летия создания Международного центра Низами Гянджеви.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЦЕНТР, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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