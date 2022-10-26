Алиев отмечает повышение роли и авторитета Международного центра Низами Гянджеви в мире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, членов правления и бывших глав государств и правительств ряда стран. Согласно информации на сайте азербайджанского лидера, в ходе встречи президент Азербайджана выразил удовлетворение повышением роли и авторитета центра в мире. Серагельдин вручил Алиеву памятные подарки по случаю 10-летия создания Международного центра Низами Гянджеви. Р.Керимов

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