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ТЭК 26.10.2022 14:10

Москва и Тегеран обсудили объединение энергосистем РФ, Азербайджана и Ирана

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, на которой обсуждался, в том числе, объединение энергосистем России, Азербайджана и ИРИ.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», встреча прошла «на полях» министерской встречи Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ) в Каире.

На встрече стороны затронули вопросы взаимодействия в сфере нефти и газа, электроэнергетике. «Продолжается работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана. Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта», – сказал Шульгинов.

Министры также обменялись мнениями об идее формирования Большого Каспийского энергокольца и иранском предложении создать комитеты прикаспийских государств по сотрудничеству в сфере нефти и газа, а также электроэнергетики.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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