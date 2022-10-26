Москва и Тегеран обсудили объединение энергосистем РФ, Азербайджана и Ирана

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел рабочую встречу с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, на которой обсуждался, в том числе, объединение энергосистем России, Азербайджана и ИРИ.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», встреча прошла «на полях» министерской встречи Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ) в Каире.
На встрече стороны затронули вопросы взаимодействия в сфере нефти и газа, электроэнергетике. «Продолжается работа по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана. Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта», – сказал Шульгинов.
Министры также обменялись мнениями об идее формирования Большого Каспийского энергокольца и иранском предложении создать комитеты прикаспийских государств по сотрудничеству в сфере нефти и газа, а также электроэнергетики.
Р.Ахмедов
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