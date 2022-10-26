Песков: надеемся, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна состоится

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовится, о времени и месте будет сообщено позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, она состоится. По месту и по времени дополнительно вас своевременно сориентируем", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что Пашинян планирует вылететь в Сочи в конце октября на встречу.