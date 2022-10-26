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Регион 26.10.2022 14:11

Песков: надеемся, что встреча Путина, Алиева и Пашиняна состоится

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовится, о времени и месте будет сообщено позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, она состоится. По месту и по времени дополнительно вас своевременно сориентируем", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщение спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что Пашинян планирует вылететь в Сочи в конце октября на встречу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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