Госфонд Саудовской Аравии планирует инвестировать $24 млрд в страны MENA

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планирует инвестировать $24 млрд в страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
Как говорится в заявлении PIF, фонд планирует создать для этого отдельные инвестфирмы. В частности, будут созданы компании для инвестиций в Бахрейн, Оман, Иорданию, Ирак и Судан.
Средства будут предоставляться различным секторам экономики стран, включая строительство инфраструктуры, здравоохранение, недвижимость и телекоммуникации.
В августе PIF создал Saudi Egyptian Investment Co., целью которой стали инвестиции в экономику Египта. Компания уже совершила свои первые вложения в объеме $1,3 млрд, купив миноритарные доли в четырех египетских компаниях - химической Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co., производителе удобрений Misr Fertilizer Production Co., транспортно-логистической Cargo Handling Co. и финансовой E-Finance.
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