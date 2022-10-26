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Дальнее зарубежье 26.10.2022 20:15

Госфонд Саудовской Аравии планирует инвестировать $24 млрд в страны MENA

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) планирует инвестировать $24 млрд в страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Как говорится в заявлении PIF, фонд планирует создать для этого отдельные инвестфирмы. В частности, будут созданы компании для инвестиций в Бахрейн, Оман, Иорданию, Ирак и Судан.

Средства будут предоставляться различным секторам экономики стран, включая строительство инфраструктуры, здравоохранение, недвижимость и телекоммуникации.

В августе PIF создал Saudi Egyptian Investment Co., целью которой стали инвестиции в экономику Египта. Компания уже совершила свои первые вложения в объеме $1,3 млрд, купив миноритарные доли в четырех египетских компаниях - химической Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries Co., производителе удобрений Misr Fertilizer Production Co., транспортно-логистической Cargo Handling Co. и финансовой E-Finance.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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