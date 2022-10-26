Украина призвала ЕС использовать свободные мощности своих ПХГ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал Европу использовать свободные мощности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).
"Цены на газ на самом низком уровне за несколько месяцев. Прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе подземные хранилища газа с 15 млрд кубометров свободных мощностей. Этой зимой понадобятся дополнительные объемы газа", - написал он в твиттере.
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ ЕС по состоянию на 24 октября выросли до 93,79%. Прирост за последние отчетные сутки составил 0,16 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.
Также до максимального уровня за три года выросли запасы сжиженного природного газа (СПГ) в резервуарах приемных терминалов. Европейские терминалы СПГ в октябре работают с производительностью около 61%. В сентябре и августе - 59%.
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