Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.10 $/bbl +/- WTI 85.32 +0.74 Brent 93.52 +0.26

ТЭК 26.10.2022 18:30

Финляндия и страны Балтии отложили объединение газовых рынков до октября 2024 года

Регуляторы энергосетей стран Балтии и Финляндии решили отложить объединение региональных рынков природного газа на один год - до октября 2024 года, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики Литвы.

В начале 2020 года министерства энергетики, регуляторы и операторы газопередающих систем Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии договорились о создании общего рынка и применении единого тарифа в точках входа с 1 октября 2023 года.

Новое решение связано с изменившейся в 2022 году геополитической ситуацией, коренным образом повлиявшей на газовый рынок, поэтому механизм так называемой интерсистемной компенсации уже не подходит и не может быть выгоден всем сторонам, отмечает ведомство.

С 1 января 2020 года начала действовать единая тарифная зона передачи газа Финляндии, Эстонии и Латвии. Это позволило воспользоваться преимуществами инфраструктуры и усилить конкуренцию за счет интеграции национальных рынков.

В декабре 2019 года Эстония и Финляндия официально ввели в эксплуатацию газопровод Balticconnector, который соединил газотранспортные системы двух стран. Отмечалось, что он объединит газовые рынки трех европейских стран - Финляндии, Эстонии и Латвии. Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 км. По суше 55 км проходит по территории Эстонии, 21 км - Финляндии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГАЗ, РЫНОК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az