Гросси запросит скорейшего создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в четверг примет участие во встрече СБ ООН и запросит о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Завтра я прибуду на Совет безопасности ООН, чтобы вновь попросить о скорейшем установлении зоны безопасности вокруг ЗАЭС", - сказал Гросси, выступая в среду на Международной министерской конференции по теме "Ядерная держава в XXI веке" в Вашингтоне.

Ранее в октябре глава МАГАТЭ заявлял о прогрессе по вопросу о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

"Приближаемся к созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлемая, и нам необходимо принять скорейшие меры, чтобы защитить АЭС", - написал Гросси в своем твиттере.

В октябре энергоснабжение станции неоднократно оказывалось отрезано от внешнего электроснабжения.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российской армии.