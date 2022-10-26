Brent подорожала до $94,54 за баррель

Цены на нефть продолжают подниматься в среду вечером после выхода официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США.
Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей - до 439,94 млн баррелей, показал доклад Минэнерго США. Товарные запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей и составили 207,89 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 по бакинскому времени подорожали на $1,02 (1,09%) - до $94,54 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,33 (1,56%) - до $86,65 за баррель.
Снижение курса доллара в среду поддерживает рост цен на нефть. Слабый доллар увеличивает спрос на энергоресурс и другие сырьевые товары, номинированные в американской валюте, со стороны держателей других валют.
Помимо прочего инвесторы оценивают слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в поддержку решения ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти на 2 млн б/с с ноября. Кроме того, принц также считает, что уменьшение стратегических резервов нефти крупнейшими потребителями энергоресурса может принести им экономические неприятности в будущем.
"Полагаю необходимым разъяснить миру, что потеря запасов на случай чрезвычайной ситуации может оказаться болезненной проблемой в ближайшие месяцы", - заявил Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции в Эр-Рияде в среду.
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