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Дальнее зарубежье 26.10.2022 19:07

США ввели санкции против певицы Жасмин и бизнесмена Игоря Чайки

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по России еще семь физических лиц.

Согласно пресс-релизу Минфина США, под санкции, в частности, попала певица Жасмин и предприниматель Игорь Чайка.

Также в санкционных списках оказалось 11 организаций - акционерное общество "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Агро-Регион", ООО "Аква Солид", ООО "БМ Проект-Экология", ООО "Экогрупп", ООО "Инновации Света", ООО "Инжиниринг.РФ", ООО "Хартия", ООО "Компания Золотой Век", ООО "Межмуниципальное АТП", ООО "Регион-Комфорт".

Согласно пресс-релизу Минфина, очередные санкции США направлены против действий РФ в Молдове и затрагивают всего девять человек и 12 структур.

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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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